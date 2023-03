La Stampa: “Lo sbarco dei marziani del Napoli, Juric chiede un Toro all’altezza”

Il quotidiano La Stampa riporta le parole di Ivan Juric in vista della partita di oggi contro il Napoli nella quale il suo Toro non avrà vita facile. I granata dovranno infatti fronteggiare quella che è di gran lunga la miglior squadra del campionato senza però poter contare su Karamoh e Miranchuk. Juric pensa quindi a reintegrare subito Vlasic nello schieramento titolare nonostante sia fuori da un mese oppure ad alzare un centrocampista come Linetty. Anche Radonjic è in lizza per scendere in campo dal primo minuto dopo la buona prova fornita a Lecce. A centrocampo si dovrebbe finalmente vedere la coppia titolare formata da Ricci e Ilic mentre in difesa Djidji rimane in dubbio e al suo posto potrebbe giocare Gravillon.