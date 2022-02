La Stampa: “Mandragora è tornato e si è caricato il Torino sulle spalle”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

I problemi fisici che ne hanno condizionato più volte il rendimento sembrano ormai accantonati, ora Mandragora è pronto a caricarsi il Torino sulle spalle da vero leader, come si può leggere sull'edizione di oggi de La Stampa: "L’unico «a essere in grado di dire la parola giusta al momento giusto è Rolando Mandragora», ma in quel momento era assente, all’inizio del percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio e dalla conseguente operazione che gli avevano fatto riaffiorare antiche paure. Fugate. Dopo un lento approccio - la convocazione con il Bologna, 11’ con il Verona, 25’ con l’Inter - il centrocampista è rientrato dal primo minuto nel 2022 con il 4-0 con cui i granata hanno steso la Fiorentina. E da quel momento ha impiegato pochissimo per (ri)prendersi il Toro, dopo una prima fase della stagione passata anche in panchina per scelta tecnica. Ha accumulato in 5 sfide quasi i minuti delle prime 19 giornate di campionato dimostrandosi indispensabile per la mediana granata. Quando è salito di livello, l’ha fatto anche il Toro".