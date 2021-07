La Stampa: “Mandragora non ha rivali nel ruolo di centrale davanti alla difesa”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"C'è un punto di equilibrio nel nuovo Toro a firma Ivan Juric - si legge tra le pagine de La Stampa - . Un punto mai in discussione e da dove deve passare la scossa granata: Rolando Mandragora". Proprio a lui Juric ha affidato la ricostruzione in mezzo al campo: "Mandragora ha le caratteristiche giuste per esaltarsi dentro ad un sistema di gioco aggressivo e veloce". Il tempo stringe e il tecnico dovrà fare delle scelte e risolvere qualsiasi dubbio, ma Mandragora non ha rivali nel ruolo di centrale davanti alla difesa: "è il punto di equilibrio e al punto di equilibrio non si rinuncia. Ovunque sia andato, Rolando si è imposto in modo naturale perché riconosciuto dal gruppo. Il Toro, domani, sarà chiamato al primo, vero, test amichevole di questa lunga avventura in ritiro: c’è il Bochum all’orizzonte, club tedesco appena tornato in Bundelisga".