La Stampa: “Nicola e la filosofia kaizen”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

In vista della trasferta di Udine, partita in programma questa sera alle ore 20:45 alla Dacia Arena, Davide Nicola (nella conferenza stampa di ieri) fa riferimento alla filosofia giapponese. "Al tecnico granata non piace un granché l’etichetta di motivatore - si legge sul quotidiano - , ma preme sul pedale degli stimoli per approcciare la sfida contro l’Udinese. D’altronde se il problema più grosso del Toro è a livello mentale, è da lì che bisogna ripartire per fortificare la via della salvezza". Per continuare al meglio questo percorso, il Torino non deve sbagliare contro l'Udinese, ai granata serve continuità. "All’inizio dell’avventura di Nicola sono arrivati 5 risultati utili consecutivi, ma non è mai riuscito a dare lo strappo decisivo. Dopo il successo sul Cagliari, lo scivolone di Crotone (pur con mille attenuanti) e quattro giorni dopo la preziosa rimonta sul Sassuolo, lo stop contro la Sampdoria". Se non si vuole ricominciare tutto da capo, il Torino non deve sprecare l'occasione che ha questa sera di allungare e continuare la missione salvezza. "Il club granata arriva all’appuntamento senza Sirigu, Lyanco e Singo e con una squadra incerottata. Tanto sarà la testa a fare la differenza".