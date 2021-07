La Stampa: “Ola Aina ha le qualità che piacciono a Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Tornato dal prestito dal Fulham, Ola Aina parteciperà agli allenamenti al Filadelfia del Torino, per poi spostarsi nel ritiro in Valgardena. “Corsa, velocità e capacità dell’ultimo passaggio - scrive La Stampa - sono prerogative essenziali per il modo di giocare di Juric”, e Aina sembra rispecchiarle tutte quante. Nel ritiro del 13 luglio, Aina sarà osservato attentamente dal tecnico croato, che esordirà con la squadra nelle prime amichevoli, particolare quella con il Rennes.