La Stampa: “Operazione rivincita. Pjaca in granata convince segnando”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Pjaca cerca il riscatto al Torino dopo diverse stagioni deludenti e, al momento, sotto la guida di un suo ammiratore come Ivan Juric ci sta riuscendo. I due gol messi a segno con Sassuolo e Lazio sono significativi del buon momento del calciatore, che ha tutte le caratteristiche per tornare ad essere quel giocatore che il mondo ha ammirato ad EURO 2016 con la maglia della Croazia, ma serve la continuità, che tanto è mancata al numero 11 granata negli ultimi anni. Come riporta La Stampa: "L’operazione rivincita è partita. Se il Toro tra un anno pagherà alla Juve i 6 milioni del riscatto, significa che sarà stata portata a termine. Per lui ora conta solo la prossima verifica - che purtroppo non sarà lunedì a Venezia - ma potrebbe essere con la Juve, che l’ha scaricato. Contro il Sassuolo ha impiegato 6’ dal suo ingresso per fare gol, giovedì scorso 2’. In Serie A è il giocatore che ha segnato di più partendo dalla panchina assieme a Dzeko, Correa, Deulofeu e Fares. Forse Pjaca è già tornato".