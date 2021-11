La Stampa: “Parole al miele per Pobega, Mancini lo vede nel progetto”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Al netto dei forfait sicuri di Verratti e Pellegrini e dell'incertezza intorno alla disponibilità di Barella, il ct azzurro Mancini prepara la delicata sfida con la Svizzera con due certezze, Jorginho e Locatelli, e una scommessa: Tommaso Pobega. Il centrocampista granata piace molto al tecnico di Jesolo, che ripone molta fiducia in lui come riportato da La Stampa: "Le sue caratteristiche? Diverse da quelle di tutti gli altri: può fare il palleggiatore, ma sa anche inserirsi e segnare. Lo stiamo seguendo da tempo e da tempo sta facendo bene, non è qua per respirare l’aria della Nazionale...". Probabile, quindi, un suo impiego (da titolare o, più probabilmente, a gara in corso) nelle due partite di qualificazione ai Mondiali che attendono gli Azzurri.