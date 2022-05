La Stampa: “Pista portoghese per la porta granata: piace Bruno Varela”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

La certezza è che nella prossima stagione cambierà qualcosa nella porta del Torino. Su chi sarà l'eventuale nuovo estremo difensore granata invece non ci si può ancora sbilanciare con sicurezza, e negli ultimi giorni è spuntata una pista che porta in Portogallo, come si può leggere su La Stampa: "Come l’anno scorso, quando a sorpresa fu rinnovato il contratto a Milinkovic-Savic e promosso titolare, i granata cominceranno dal numero uno per programmare la squadra che, nei desiderata di Juric, dovrà ambire ad una posizione che conta. Esistono una paio di più o meno costose opportunità italiane già seguite in passato, da Meret a Cragno, ma la soluzione potrebbe arrivare dal bacino estero. Il quotidiano A Bola parla di trattative ben avviate tra i granata e il Vitoria Guimaraes per Bruno Varela, portiere di 27 anni alto 1,91 metri grande protagonista della stagione della squadra portoghese, sesta in campionato".