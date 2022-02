La Stampa: “Pjaca, da jolly a grande assente. Col Venezia può partire dall’inizio”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"E' stato la prima faccia del cambiamento, ma in campo finora si è visto meno di tutte le novità dell’estate". Così La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, apre l'articolo dedicato a Marko Pjaca, un calciatore sul quale Juric ad inizio stagione dichiarava di puntare molto ("talento favoloso" lo chiamava), ma che dopo 24 giornate di campionato conta un numero di presenze piuttosto scarso: 16 e solo 7 dal 1'. I vari infortuni l'hanno frenato in questa stagione, ma contro il Venezia potrebbe riassaporare la gioia della titolarità, considerati gli acciacchi di Brekalo degli ultimi giorni. Così La Stampa sul croato: "La sfida alla squadra di Zanetti può essere quella giusta per rivedere Pjaca in campo. E’ una carta importante da giocare quella del 26enne croato, tanto più in un momento nel quale l’attacco del Toro sta dimostrando un po’ di sofferenza. Il suo rilancio sarà graduale, ma l'obiettivo di Pjaca è anche cercare un po’ di stabilità in una carriera che l’ha visto cambiare otto squadre. Il Toro ha in mano il riscatto a 5 milioni".