La Stampa: “Pobega ha conquistato Juric per intensità e reti pesanti”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Protagonista tra le pagine de La Stampa è l'autore di uno dei tre gol realizzati venerdì all'Olimpico Grande Torino: Tommaso Pobega, "uno di quegli innesti d’agosto che aveva fatto storcere il naso all’allenatore a causa della formula del suo arrivo, il prestito secco. Poi il tecnico granata ha cambiato idea appena l’ha messo in campo - si legge sul quotidiano - ,all’esordio contro la Salernitana gli sono bastati 16’ per la prima firma con il Toro. Da quel momento Pobega non è più uscito dal gruppo dei titolari, se non a causa di piccoli acciacchi". Ivan Juric si può dunque considerare soddisfatto in quanto, "oltre ad aver assaporato il gusto dei tre punti dopo oltre un mese, ha ritrovato anche l’attacco da quella sfida - contro il Sassuolo - che per l’allenatore croato rappresenta il manifesto delle potenzialità del Toro".