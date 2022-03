La Stampa: “Pobega squalificato, alla ripresa possibile chance per Seck”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Con Pobega squalificato e Pjaca in netto calo di prestazioni, alla ripresa del campionato Juric potrebbe concedere un'opportunità a Seck sulla trequarti, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "La classifica lo consente e Juric può rovesciare il momento di crisi di risultati dei suoi per mettere in campo nuove energie, anche a costo di forzare un po’ la mano con calciatori alle prime esperienze nella classe regina. E’ il modo per provare una fetta di futuro per capire se le scelte di mercato di oggi possono essere un punto di partenza per il Toro dell’anno prossimo. Come Demba Seck, il 21enne senegalese che due anni fa giocava in Serie D e un mese fa contro il Cagliari ha centrato il primo gettone in A: 5’ non indicativi (al posto di Pjaca) nel momento del blackout generale. Il Toro l’ha pagato 4.5 milioni alla Spal e Juric ne parla bene, ma finora quelli restano gli unici minuti della sua avventura in granata. Si rivedrà, magari già contro la Salernitana tra due settimane".