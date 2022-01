La Stampa: “Praet, Pjaca e Brekalo. Ancora incerto il loro futuro granata”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Dopo un girone d'andata dove il Torino si è dimostrato sempre più vicino al salto in alto, il progetto granata iniziato in estate con il nuovo corso di Ivan Juric è pronto a decollare. Questo è quanto si legge sulle pagine odierne de La Stampa, ma il quotidiano aggiunge che perché ciò avvenga ci dovrà essere sintonia tra il tecnico e la società sul mercato. In uscita ci sono tanti elementi della vecchia guardia che ormai non fanno più al caso del Toro, si tratta di Zaza, Baselli, Verdi, Izzo e Rincon. Per quanto riguarda il rinnovamento i granata dovranno decidere cosa fare dei riscatti di 3 pedine importanti come Brekalo, Pjaca e Praet. La cifra totale che Cairo dovrà sborsare per acquistare i cartellini di questi giocatori ammonta a 32 milioni di euro. Proprio per questa ragione dovranno essere i giocatori stessi a convincere tutti trovando nel girone di ritorno la continuità mancata nel girone d'andata.