La Stampa: “Primavera, granata padroni del loro destino nell’ultima partita”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"A Volpiano il gol di Iling decide una stracittadina (0-1 il finale) ricca di occasioni - si legge su La Stampa - e in cui il Torino esce sconfitto rammaricandosi per non essere riuscito ad agguantare il pari". Davanti è ancora tutto aperto per definire le prime due squadre in classifica, così come al fondo per capire chi tra Torino e Bologna raggiungerà la salvezza senza dover passare dai playout. "Per i granata poco è cambiato, perché la vittoria dell’Inter (sempre in testa e a due punti da Juventus e Sampdoria) sul Bologna ha mantenuto invariata la situazione". Torino e Bologna hanno gli stessi punti e mercoledì si giocheranno il tutto per tutto, i granata contro la Sampdoria e i rossoblù contro la Roma. Se perderanno entrambe il Torino sarà salvo in quanto gli scontri diretti sorridono alla squadra piemontese.