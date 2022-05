La Stampa: “Progetto appeso alle scelte di Belotti, i prestiti al primo punto”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Mentre Andrea Belotti iniziava la sua mini vacanza con la famiglia - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - , in una realtà lontanissima andava in scena negli uffici milanesi del patron Cairo il primo summit di mercato con il direttore sportivo Vagnati e l’allenatore Juric. Le parti hanno cominciato a disegnare il gruppo per la prossima stagione ed evidenziato le priorità da cui ripartire". Le priorità sul mercato in casa granata al momento sono tre: l’obiettivo primario è trattenere Praet, poi si sceglierà un nuovo rinforzo per la difesa e piace Dimarco dell'Inter. Infine si cercherà un nuovo custode della porta. "La faccia orgogliosa del Toro sono quei calciatori, non di proprietà, che vorrebbero proseguire il lavoro con Juric anche se, per ora, in granata sono stati di passaggio, secondo il loro contratto di affitto. La società granata infatti lavora per riscattare principalmente un centrocampista e un attaccante: Mandragora e Pellegri".