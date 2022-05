La Stampa: “Quota 50 punti, il Toro chiude il cerchio”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Il senso di una stagione - scrive La Stampa dopo la vittoria del Torino contro il Verona di Tudor - E' quello che regala la partita del Toro nella casa di chi le partite sa viverle come piacciono a Ivan Juric: corsa, personalità, coraggio e gestione dei momenti a custodire la delizia da tre punti di Brekalo sul campo del Verona". Il faccia a faccia tra Tudor e Juric aumenta, secondo il quotidiano, il rimpianto di quello che poteva essere e non è stato: "Il Toro, all'Europa, ci ha pensato a metà gennaio e l'Europa non sarebbe stata una sgrammaticatura per i valori messi in scena". Ma è anche vero che i granata erano chiamati a crescere e, come sottolineato da Juric, gli errori e le imprecisioni fanno parte di questo processo. E la testa ora va inevitabilmente al futuro.