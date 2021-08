La Stampa: “Sabato il Filadelfia riapre in sicurezza ai tifosi granata”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Filadelfia con capienza ridotta e regole anti-pandemia - queste le parole che si leggono in apertura su La Stampa - : sabato il Toro inaugura la nuova era del calcio con il Green pass". La società granata potrebbe essere la prima a testare le nuove disposizioni emanate dal governo lo scorso 23 luglio. Ieri il club di Urbano Cairo ha difatti ufficializzato l'amichevole contro la Pro Vercelli, partita che si disputerà sabato 7 agosto alle 17:30 allo stadio Filadelfia. "Dopo tanto tempo tornerà anche il pubblico in uno stadio chiuso in pratica da un anno e mezzo a causa dell’emergenza sanitaria. L’impianto avrà una capienza del cinquanta per cento, ma sarà già una bella novità rivedere i tifosi, quasi una prova generale in vista dei primi impegni ufficiali al Grande Torino per la Coppa Italia (domenica di Ferragosto contro la Cremonese, ore 21) e per il campionato (sabato 21 agosto contro l’Atalanta alle 20,45)". Per assistere alla partita al Filadelfia, oltre al biglietto, sarà necessario esibire il Green pass. Il certificato si aggiunge alle solite procedure già adottate al tempo del Covid: controllo della temperatura corporea all’ingresso, utilizzo della mascherina per tutta la durata dell’incontro, distanziamento sociale di almeno 1 metro e obbligo di