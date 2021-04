La Stampa: “Salvezza e corsa Champions, c’è l’oro dentro Toro-Napoli”

Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Il Torino è alla ricerca di punti salvezza, il Napoli si punti per continuare la corsa Champions: sarà una gara molto interessante quella di questo pomeriggio alle 18.30 tra le due squadre. "Affrontiamo l’avversario più in forma del momento, ma – ha detto il tecnico granata Nicola alla vigilia della sfida – lo faremo con la consapevolezza di giocarci le nostre chance: scenderemo da cavallo per impugnare la baionetta". "Non so a quanti punti ci si salva, non mi interessa, anzi non mi è mai interessato: io - dice Nicola - penso soltanto a noi e alla prossima partita".