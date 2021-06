La Stampa: “Sanabria titolare se il Gallo farà le valigie”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

In vacanza a Minorca con la famiglia, in attesa del secondo figlio, Antonio Sanabria ha dimostrato, in questo campionato, di poter essere un possibile erede al trono del Gallo: l'obiettivo granata del prossimo campionato - come riporta La Stampa - è quello di riportare il Toro nella parte sinistra della classifica, e il tecnico croato Juric fa molto affidamento sul giocatore paraguaiano, dati anche i suoi "gol salvezza" di questa stagione. "Un