La Stampa: “Sfida al Bologna, il Torino aspetta il vero Pjaca”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Ci siamo complicati la vita" ha detto in conferenza stampa Ivan Juric e ora al Torino servono punti. Il messaggio del croato, sottolinea La Stampa nell'edizione odierna, è chiaro: "E' meglio tenere gli occhi aperti e ricominciare a muovere la classifica". La sfida a Mihajlovic può aiutare a uscire dalla prima piccola crisi della gestione Juric e a dare nuove certezze ai granata. Per questo servono risposte da tutti. Occhi in particolare sulla trequarti, ancora in via di definizione dopo lo stop di Dennis Praet. Se Josip Brekalo è un punto fisso, il suo compagno resta da decidere. "Juric aspetta ancora il vero Marko Pjaca - prosegue il quotidiano - e Tommaso Pobega sembra partire un passo più avanti rispetto a lui, ma si candida anche Demba Seck.