La Stampa: “Si apre la corsa a Belotti, piace a Milan, Atalanta, Roma e Napoli”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

In casa granata tiene sempre banco il futuro di Andrea Belotti, che piace a tre club di serie A come si può leggere sull'edizione odierna de La Stampa: "Dove andrà Belotti finito il campionato? [...] L’Atalanta ha drizzato le antenne perché in uscita Zapata, Belotti avrebbe il profilo ideale per sostituirlo [...] La Roma vive sull’entusiasmo di Tammy Abraham, ma uno come il capitano granata piace, e non da ora: nella Capitale c’è uno sponsor del Gallo come Lorenzo Pellegrini, tra i due l’amicizia è sincera, e a Roma la cura Mourinho sembra la più adatta per scuotere Belotti. Sullo sfondo, ecco il Napoli in cerca di un vice Osimhen o di un centravanti titolare se Osimhen dovesse traslocare. Ma sullo sfondo rimane anche il Milan, piazza preferita dal capitano granata e già sfiorata nel 2017".