La Stampa: “Singo: tutte le caratteristiche fondamentali, ma mancano i gol”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Stephane Singo aveva esordito in Serie A contro il Cagliari, e proprio nella prossima sfida, i rossoblù sono i suoi avversari: saltata la trasferta dell'andata a causa di una squalifica, contro il Cagliari è il momento del suo rilancio. "Se il Toro ha messo nel mirino la squadra di Mazzarri per tornare alla vittoria dopo più di un mese - scrive La Stampa - Wilfried Singo punta a scrollarsi di dosso anche le piccole incertezze raccolte nelle ultime uscite (Udinese, Venezia e derby) che hanno un po’ frenato la corsa di un ragazzo dotato di grandi mezzi ed altrettanti margini di miglioramento". Ora per Juric è un'arma in più all'interno della squadra: "Con 1850’ giocati e 23 gare da titolare, è il più utilizzato dopo Lukic e Bremer, ma a differenza dei due compagni esplosi grazie al lavoro dell’allenatore croato, la crescita del più giovane dei tre è stata meno evidente. Adesso il Toro si aspetta lo scatto decisivo dall’ivoriano". Contro il Cagliari, il 17 granata ritrova anche il tecnico Mazzarri, che l'aveva fatto esordire con la maglia del Toro contro il Debrecen nei preliminari di Europa League. "Ora tocca a Singo dare consistenza alla sua ascesa e pure al Toro. Con i suoi quasi 35 chilometri all’ora toccati, è la freccia più veloce a disposizione di Juric e la seconda per dribbling riusciti (26) dopo Brekalo, che però di professione fa l’attaccante. Nella sua categoria è il sesto del torneo, a tratti devastante".