La Stampa: “Sirigu verso la fine del contratto”

Le pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi dedicate al Toro

Nel 2017 fu il primo acquisto del mercato estivo, ora rischia di essere la prima cessione: Salvatore Sirigu lascerà il Torino, a costo anche di rescindere il contratto con 12 mesi d'anticipo. L'acquisto di Berisha è un messaggio per Sirigu, soprattutto se sommato al rinnovo di Vanja Milinkovic-Savic. Ora il portiere dovrà decidere se fare il titolare in squadre di seconda fascia (Cagliari, Genoa e Udinese) o accontentarsi di fare il secondo in una grande (Roma e Napoli ci pensano)