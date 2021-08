La Stampa: “Torino-Atalanta, sfida allo specchio tra Juric e Gasperini”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La Stampa in questo venerdì 20 agosto, vigilia della sfida tra Torino e Atalanta, si sofferma proprio sulla partita di domani sera. Si legge: "Gemelli diversi, ma fautori di un calcio simile, estenuante per chi lo pratica e soffocante per chi lo subisce. Ivan Juric con i granata è al primo metro rispetto a Gian Piero Gasperini, ma domani sera il loro incrocio aggiungerà pepe al menù che sarà servito allo stadio Grande Torino, prima giornata di Serie A. Uniti dal destino, ma ora anche da tanti infortuni. Al Toro mancheranno Zaza e forse Ansaldi, mentre Belotti (rientrato parzialmente ieri) e Bremer non saranno al massimo: a proposito, il capitano è tra i testimonial della terza maglia".