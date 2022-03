La Stampa: “Torino, Berisha e Ricci regalano speranze a Juric”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Se il punteggio (e il modo di giocare) non possono regalare grandi sorrisi - scrive La Stampa dopo il pareggio a reti bianche tra Bologna e Torino - non mancano comunque note positive quando si entra nel merito dei singoli". L'attenzione del quotidiano si focalizza su Berisha e Ricci. Il portiere albanese spera in un'altra chance contro l'Inter, il play ex Empoli invece "sembra in rampa di lancio, ha dimostrato di essere a buon punto nell'inserimento dentro a un calcio, per lui, diverso". Il Toro deve ritrovare il feeling con la vittoria, nel frattempo Berisha e Ricci si mettono in mostra.