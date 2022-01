La Stampa: “Torino, caccia aperta al numero uno”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Contro la Fiorentina, ha fatto il suo esordio Luca Gemello. "Sesto portiere impiegato dal Toro negli ultimi quattro anni - ricorda il quotidiano La Stampa - più precoce anche di Marchegiani, che esordì a 22 anni e 10 mesi". Gemello è un giocatore da scoprire, che ha sfruttato l'assenza di Milinkovic-Savic e le condizioni non ottimali di Berisha per godersi l'esordio in Serie A. Come sottolinea il quotidiano, nella rincorsa alla prima maglia Gemello c'è e non è da sottovalutare.