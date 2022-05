La Stampa: “Torino con le gomme sgonfie, Berisha lancia segnali”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Una palla là in mezzo e il pomeriggio del Grande Torino prende la piega sbagliata: Fabian Ruiz brucia sul tempo Pobega e consegna al Napoli i tre punti" scrive nell'edizione odierna La Stampa commentando la sconfitta granata contro il Napoli. E se il Toro, secondo il quotidiano, potrebbe avere le gomme un po' sgonfie dopo una stagione dispendiosa, c'è chi contro i partenopei ha dato un colpo di reni: Etrit Berisha. Il portiere albanese si è rilanciato e ora lancia segnali chiari per il futuro: "Sono qua per aiutare questa squadra, spero di restare, credo fermamente che potremo fare grandi cose in futuro".