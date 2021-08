La Stampa: “Torino, porta aperta. Berisha cerca il tuffo vincente”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il ruolo del portiere del Torino per la stagione 2021/2022 è l'argomento centrale de La Stampa. Berisha vuole sopravanzare Milinkovic-Savic e sta provando a farlo in questo precampionato. Si legge: "Etrit Berisha aspettava l’occasione di mettersi in mostra. E non ha fallito. Sui gol olandesi - un tiro deviato e un altro sotto misura - non ha potuto farci nulla ma ha salvato il Toro in almeno due circostanze disputando una prestazione attenta per tutto il match. Senza fronzoli - è il suo stile - e senza cali di concentrazione. Esibendo anche un buon feeling con il pallone tra i piedi, reminiscenza di quando da bambino faceva l’attaccante, prima di venir provato in porta quasi per caso. Un bello spot per il primo acquisto stagionale del club di Cairo, che dopo aver passato il ritiro a Santa Cristina vestendo con cura e professionalità il ruolo di secondo, adesso ha un’occasione in più per convincere Juric e prendersi il palcoscenico. E’ il suo obiettivo".