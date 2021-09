La Stampa: “Toro, addio rosa made in Italy: rappresentati 16 Paesi”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Non c'è più il Toro made in Italy. Il quotidiano torinese quest'oggi analizza la Nazione di provenienza dei giocatori: dopo le prime due giornate il 76% dei calciatori scesi in campo sono stranieri. Il Toro è davanti a tutti per stranieri schierati contemporaneamente in campo: