La Stampa: “Toro, attacco ritrovato”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Belotti e Zaza, ecco la vecchia guardia che ritorna. Dopo essere stati ai box in questa prima parte di campionato, i due sono pronti a tornare a disposizione di Juric nel match di domenica con il Napoli. Il peggio è passato e, per una volta, il rientro del Gallo sommato a quello dell’ex del Valencia arriva al momento giusto, visto che Sanabria è impegnato con la sua nazionale e tornerà solo alla vigilia della sfida contro i partenopei. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "tra i due, dal punto di vista dell’intensità Zaza è avanti di 3/4 giorni rispetto al capitano - per esempio ha già giocato le partitelle - e, conoscendo il grande dispendio di energie che prevede il gioco di Juric, pare il più indicato per prendere il posto, in caso di necessità, di Sanabria".