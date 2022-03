La Stampa: “Toro, attacco sterile in trasferta”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Juric ha superato l’avversario come pericolosità offensiva con 13 tiri a 6 e 9 occasioni a 3, ma non è riuscita a legittimare la superiorità. "Errori di mira - scrive il quotidiano -, come quello di Brekalo a porta spalancata dopo 35' dall’inizio del secondo tempo, ma anche errori tecnici di una squadra che con il 72% di passaggi riusciti ha fatto meglio solo di Genoa ed Empoli ed è ultima della giornata per dribbling: 2."