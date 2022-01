La Stampa: “Toro, Bremer garanzia per pagare i riscatti in estate”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Quasi settanta milioni la bolletta da pagare a giugno". Così La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, apre l'articolo dedicato al Torino, società che per esercitare i vari riscatti dovrà appunto spendere una cifra intorno ai 70 milioni in estate. Si legge: "C'è l'ossatura della squadra di Juric da assicurare. Sale a oltre 30 milioni il prezzo per continuare ad avere in rosa Praet (15 milioni), Brekalo (11 milioni) e Pjaca, per il quale Juric ha confessato di avere un debole. A loro si sono già aggiunti i «pagherò» di gennaio, con Pellegri che vale 6 milioni e Demba Seck 4. Senza dimenticare i 9 milioni che i granata dovranno versare nelle casse della Juventus per il riscatto di Mandragora. Inoltre, si potrebbero aggiungere anche gli 8 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio per Ricci e i 10 per Gatti". Per poter coprire una spesa così ingente, il Toro può però contare su Bremer: "Dopo il prolungamento del contratto con il Toro annunciato da Cairo, sarà la carta migliore da giocare anche sul campo delle trattative. Da far fruttare al massimo".