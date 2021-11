La Stampa: “Toro, Buongiorno è una risorsa per la difesa”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Il difensore granata classe 1999 Alessandro Buongiorno, sbocciato sotto Mazzarri, è diventato per Juric una garanzia nel reparto difensivo. "E ora diventato - scrive La Stampa - una certezza. Inattesa, ma non troppo visto che sembrava solo una questione di tempo": mancava la qualità fisica, che non ha tardato ad arrivare con l'ex tecnico del Verona. Sceso in campo contro Genoa, Milan e Sampdoria, ora è diventato un punto fondamentale della difesa granata. "Forse per la prima volta il Toro ha capito di poter contare su Buongiorno per il presente e per il futuro". L'ultimo giocatore granata di cui si ha avuto questa considerazione a questa giovane età - 22 anni- è Angelo Ogbonna, ex Torino e ora difensore del West Ham.