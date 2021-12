La Stampa: “Toro, col Bologna per voltare pagina”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Quella che doveva essere la conferenza stampa di Torino-Bologna, si trasforma poi in un confronto Juric-Cairo: il presidente granata aveva parlato, poche ore prima della conferenza, ai microfoni di Radio Deejay, spendendo buone parole sul tecnico granata, che però non le ha interpretate allo stesso modo, fino a pronunciare le parole che da ieri riecheggiano nelle orecchie dei granata: "Questo non è lavoro, è una barzelletta". Se quindi l'attenzione in un primo momento era rivolta al Bologna, che i granata dovranno affrontare oggi, si è poi spostata sulle incomprensioni tra il tecnico e il presidente granata. La prima questione ancora irrisolta, a distanza di mesi, è la gestione del calciomercato estivo: Ivan Juric si aspettava che la società granata lo rendesse un po' più partecipe di ciò che avrebbe voluto lui, per riuscire a lavorare poi nel corso della stagione. Così non è stato, ma il tecnico croato si dichiara soddisfatto dei suoi giocatori, nonostante il resto. "Il tecnico avrebbe voluto una rosa un po’ meno extralarge e da dove dovevano uscire interpreti come Rincon, Izzo, Zaza, Verdi o Baselli per lasciare spazio ai giovani da far crescere", scrive La Stampa. Oggi con i rossoblù, il Torino deve vincere per forza, e non accontentarsi di giocarsela, come Juric sostiene stiano invece facendo. Dev'essere il primo passo verso la svolta della stagione.