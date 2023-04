La Stampa: “Toro, contro l’Atalanta per ritrovare la vittoria in casa”

"Fino a poco tempo fa era il valore aggiunto, adesso è diventato un problema. L’ultimo treno per inseguire l’Europa per il Torino passa dallo stadio di casa che una volta era un vero e proprio fortino, mentre ora è un castello con troppi fronti attaccabili", scrive La Stampa: domani sera, 29 aprile, il Torino di Ivan Juric avrà un solo obiettivo da portare a termine. La vittoria in casa, infatti, manca ormai da 2 mesi, e per cercare di rimanere in lotta Europa, è un risultato da dover raggiungere obbligatoriamente: "L'unica strada adesso è sfatare il tabù Grande Torino, stadio nel quale il gruppo di Juric ha raccolto un bottino di 20 punti, con una media di 1.33 a partita. È il peggiore tra le squadre che ambiscono ad un posto al sole, la sintesi spietata delle difficoltà casalinghe di un Toro che nel 2023 sono ancora aumentate: appena 9 i punti conquistati con 2 vittorie". La sfida contro l'Atalanta, dunque, potrebbe rappresentare la stagione intera.