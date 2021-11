La Stampa: “Toro decimato contro lo Spezia, per Verdi è l’ultima chiamata”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Quella di oggi potrebbe essere l'ultima chiamata per Simone Verdi. Considerate le assenze sulla trequarti granata, Ivan Juric potrebbe lanciare il numero 24 dal primo minuto contro lo Spezia. L’unico ostacolo è rappresentato da Pjaca che ha recuperato dal guaio muscolare, ma l’impiego del croato è più probabile a partita in corso visto lo storico dell’attaccante di proprietà della Juventus, uno che, con due gravi infortuni al ginocchio in carriera, e un’inattività che dura dal 23 settembre scorso per un problema al polpaccio, ha bisogno di qualche cautela