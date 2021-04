La Stampa: “Toro, i vantaggi che valgono la A”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Tante squadre in tre punti: sarà una volata salvezza d’altri tempi", queste le parole che aprono l'articolo su La Stampa. Nelle giornate finali di campionato, saranno cinque le squadre impegnate a non retrocedere: Torino, Cagliari, Benevento, Spezia e Fiorentina. "Se Nicola e più o meno tutti gli allenatori sono soliti ragionare partita per partita, questo è il momento di allungare lo sguardo. Anche perchè, mancando 450’ al traguardo, gli impegni che restano da giocare non sono uguali per tutti: e tra squadre da affrontare che lottano per la Champions e imprevisti vari che il primo campionato sotto pandemia non ha lesinato, c’è da maneggiare con cura l’ultimo mese di calcio". Il Torino di Davide Nicola può contare anche sulla classifica avulsa, infatti in questo momento in caso di arrivo alla