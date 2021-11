La Stampa: “Toro, primo in Serie A per falli commessi”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Pobega, Lukic, Linetty con 36, 31 e 24. Primo, terzo e settimo nella classifica, particolare, dei giocatori di A - scrive La Stampa - con più falli sulle spalle": il Torino è così al primo posto in Serie A per falli commessi. Più in là nella "classifica", Bremer, Singo e Buongiorno oltre la centesima posizione. "Il Toro gioca, spesso bene e spessissimo con il cuore. E giocando in modo aggressivo, adrenalinico e sempre sulle seconde palle commette più falli di tutti": 19 falli a partita, dalla prima alla tredicesima giornata di quest'anno. Se il Toro è primo per falli commessi, non lo è per cartellini gialli a carico - sono 33 le ammonizioni totalizzate dai granata fino ad oggi. "Non è un caso se sul podio dei più fallosi della serie A ci siano due giocatori del Toro e che ad entrambi, in attesa del ritorno di Mandragora, abbiano il compito di gestire il traffico là in mezzo e prima che scatti l’allarme nella retroguardia". L'arrivo di Juric è stato il primo passo della rivoluzione granata: "Juric ha dato - scrive La Stampa - un’anima alla squadra, la squadra lo segue, i tifosi lo apprezzano. Un’empatia, reciproca, scattata fin da subito e che, adesso, dovrà tradursi in un progetto di crescita costante. Intanto, il Toro gioca, con il cuore e con qualche fallo".