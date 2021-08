La Stampa: “Toro su Caldara e Amrabat, Orsolini coi soldi di Meité”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

Grande spazio riservato al mercato sulle colonne de La Stampa. Stando alle indiscrezioni del quotidiano torinese, Caldara e Amrabat sarebbero due nomi caldi per consegnare a Juric parte di quei quattro rinforzi richiesti. A centrocampo piace anche Maggiore dello Spezia. Con i soldi di Meité in settimana si potrebbe invece tentare l’affondo per Orsolini del Bologna. Ma serviranno anche le uscite: principali indiziati Lyanco, Verdi, Zaza, Baselli e Linetty.