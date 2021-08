La Stampa: “Toro, tre mosse per dare un senso alla rivoluzione in panchina”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Toro ha urgente bisogno di rinforzi e la partita contro la Cremonese lo ha dimostrato. La Stampa, in tal senso, fa il punto sulle necessità attuali del Torino: "1) Qualità in mezzo al campo. Nonostante le alternative in casa, Juric non ha ancora trovato il compagno giusto per Mandragora: cerca un mediano con piedi buoni e corsa in grado di alleggerire il lavoro dell’ex Juve. Lukic, Linetty, Rincon e Baselli non gli hanno dato garanzie e tra questi almeno uno potrebbe essere ceduto. 2) Fantasia in attacco. L’innesco della miccia. Per l’attacco del Toro non è sufficiente l’arrivo di Pjaca, che pure è entrato nella nuova realtà con lo spirito giusto. Manca un altro trequartista nel telaio granata, ruolo fondamentale per assistere il gioco ad una punta del tecnico croato. 3)Blindare la difesa. La partenza di Nkoulou ha lasciato un po’ scoperta la casella del difensore centrale. Finora in quel ruolo sono stati provati Bremer, che però si è infortunato quasi subito, Djidji rientrato dal prestito al Crotone e Buongiorno, schierato contro la Cremonese. Manca un tassello prezioso".