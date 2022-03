La Stampa: “Toro, troppi punti regalati a squadre in corsa salvezza”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Grandi prestazioni contro le big del campionato, e non tanto positive quelle con squadre più alla sua portata: questa la "condanna" del Toro di questa stagione: "Ha smarrito - scrive La Stampa - la sicurezza e la convinzione nelle partite che di solito vinceva, o almeno non perdeva. E che adesso sembrano diventate, a sorpresa, il più grosso ostacolo per guarire dalla crisi". L'inizio di stagione stava facendo credere un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni bui: se i granata non avessero regalato punti e se valesse la legge del più forte, a quest'ora sarebbero in piena zona Europa. Dalla trasferta a Marassi contro la Sampdoria, però, il Torino sembra aver perso il gusto della vittoria: "Da quel momento, però, i granata hanno smesso di vincere e quel che manca in cassa sono proprio i punti “sicuri” che fino a poco tempo fa gli permettevano di rendere luminoso un cammino che adesso ha perso di intensità.