La Stampa: “Toro, un infortunio tira l’altro: Ricci e Pellegri le ultime tegole”

"C'è un avversario, invisibile ma i cui effetti saltano subito all’occhio, contro il quale Juric non riesce a trovare le contromisure - scrive La Stampa nell'edizione odierna - La vera tenaglia sui desideri granata: gli infortuni". Gli ultimi si sono visti contro la Salernitana: "Ricci è già al terzo guaio al polpaccio: fuori dopo 38’. Pellegri ha avvertito un fastidio agli adduttori". Il Toro è stato falcidiato dagli infortuni in questa stagione: "Una strage di forze e di energie psicofisiche se si pensa che Juric in 30 giornate di campionato è riuscito ad avere la rosa al completo solo tre volte: contro l’Empoli all’andata, sfida terminata 1-1 ma dominata in lungo e in largo (20 tiri a 6), poi nelle vittorie per 2-1 contro Udinese e Milan".