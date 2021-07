La Stampa: “Trattative parallele per Messias e Orsolini”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

La Stampa analizza gli ultimi sviluppi del mercato granata. Dopo l'arrivo di Magnus Warming, il Toro punta a fare passi avanti importanti anche verso Messias e Orsolini. Cairo vorrebbe il brasiliano in ritiro già martedì e ha offerto 8 milioni più il cartellino di Djidji. Sono 13 invece i milioni richiesti dal Bologna per liberare Orsolini. La società di Via Arcivescovado per abbattere i costi ha offerto Zaza, ma i felsinei non sarebbero convinti. Maggiori informazioni nel giornale oggi in edicola.