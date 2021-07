La Stampa: “Tutti presenti per Juric al suo primo giorno”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Nella giornata di ieri sono state svolte le visite mediche e un giro di tamponi che ha dato esito negativo per tutti mentre stamane si ripeterà un secondo giro come richiesto dal nuovo protocollo sanitario. Questo pomeriggio invece si svolgerà la vaccinazione del gruppo squadra in un hub allestito in città.