La Stampa: “Un finale di stagione per dimostrare il valore del Toro”

"Almeno un paio di cambi e un pilastro da ritrovare. Per affrontare la Salernitana Juric riparte da una premessa che suona come un allarme, è quella di un Torino che si è fatto risucchiare - di nuovo - dalla mediocrità di un campionato che a meno di eventi eccezionali non ha più niente da chiedere ai granata. Però rimangono 9 giornate da affrontare per uscire dalla zona grigia e dimostrare che, sì, nonostante le difficoltà questo gruppo è migliore rispetto a 12 mesi fa". Così La Stampa sul momento attuale del Torino: i granata devono dimostrare di essere una squadra migliore che ha ancora tanto da dire al campionato. Infine i dubbi di formazione: "Sulla trequarti è più probabile che sia Radonjic a tenere il posto, anche se Karamoh spinge per ritrovare la maglia da titolare che solo l’infortunio gli ha sfilato. In difesa ce n’è uno obbligato dalla squalifica di Schuurs che mischierà le carte, non per forza una cattiva idea alla luce delle ultime prove incerte del reparto. L’olandese sarà sostituto da Buongiorno, ma le novità saranno anche il ritorno di Rodriguez in marcatura e quello di Djidji in campo: l’ivoriano ha risolto i problemi legati alla pubalgia ed è pronto a riprendersi il posto ai danni di Gravillon. Qualche modifica è prevista anche sulla linea mediana, dove il recupero di Ilic apre le porte alla prima volta insieme del serbo con Ricci. Mentre sugli esterni a questo punto c’è spazio per Lazaro, che non gioca una partita da titolare proprio dalla sfida del girone di andata contro la Salernitana".