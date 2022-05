La Stampa: “Un Toro a metà, Juric annuncia il ribaltone”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Al decimo posto, un inedito nella gestione Cairo - scrive il quotidiano La Stampa - Questo può essere il verdetto finale (Sassuolo permettendo) per un Toro che cancella gli ultimi due tremolanti anni, ma che si ferma dove, per valori individuali e monte ingaggi dei suoi interpreti, non era così inimmaginabile si fermasse". Con la Roma arriva una sconfitta, l'ultima della stagione, con errori che hanno inciso sul risultato. Ora però è già passato e si guarda al futuro: "A Juric non resta che fidarsi di chi l'ha scelto e a chi l'ha scelto trovare il modo per accontentarlo perché, dopo dieci mesi, la credibilità dell'allenatore si è rafforzata con i risultati". Nel frattempo si attende di sapere la decisione di Andrea Belotti. "E' combattuto - scrive La Stampa - Sette anni in granata non sono stati uno scherzo per lui, arrivato ragazzino e diventato uomo oltre che bandiera di un club storico". Nel frattempo anche Juric inizierà a muoversi con Cairo per programmare la prossima stagione, e lo ha fatto annunciando un ribaltone: "Ci serviranno dieci giocatori".