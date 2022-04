La Stampa: “Un Toro di lotta sfida la Lazio maratoneta e palleggiatrice”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Oggi è giorno di vigilia per il Torino, che domani sera - sabato 16 aprile alle ore 20:45 - affronterà la Lazio nella gara valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Sarà un match che vedrà affrontarsi due squadre agli opposti, con caratteristiche di gioco e di mentalità diverse. Queste le parole della Stampa a tal proposito: "I palleggiatori di Maurizio Sarri contro i guastatori di Ivan Juric. Domani all’Olimpico di Roma si scontreranno due allenatori e due squadre molto differenti tra loro per gioco e filosofia. Una diversità che all’andata si è notata di meno, perché entrambi i gruppi erano in rodaggio. Ma con il passare del tempo sono venuti fuori i caratteri distintivi di entrambi e adesso Lazio e Torino sono due realtà facilmente distinguibili. La Lazio è la squadra che ha macinato più chilometri di tutti in campionato con una media di 112 a match e ha il possesso palla migliore di tutti con una media di 29’ 56’’ a partita, mentre il Toro è una squadra più da battaglia del campionato, con tre calciatori nei primi sei posti per falli commessi. Lukic ne ha fatti più di tutti (76), Pobega è terzo con 69 e Bremer è sesto con 54. E' un Toro di lotta, che ha tre calciatori tra i primi quindici per contrasti a favore (Bremer è quarto con 194, Singo settimo con 177 e Pobega quattordicesimo con 155) e che è ben rappresentato anche nelle classifiche dei palloni rubati e dei duelli aerei vinti. Grazie, ancora una volta, al muro brasiliano, secondo nella prima voce (255) e terzo nell’altra (118)".