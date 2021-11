La Stampa: “Vanja The Wall sfida la Roma, i precedenti sorridono al Serbo”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Chiamatelo Vanja "The Wall". La Lega di Serie A ha dedicato al numero 1 granata un sondaggio sul miglior intervento che ha contribuito al successo del Toro contro l’Udinese, dandogli appunto il soprannome "Il Muro". Momento fantastico per Milinkovic-Savic, se la difesa granata è la seconda meno battuta del massimo campionato gran parte del merito è anche sua. E in vista della partita dell'Olimpico il Torino può sfruttare una statistica che vede il portiere serbo spesso decisivo quando vede giallorosso, come riportato da La Stampa: "Evidentemente c’era la Roma nel suo destino, e l’Olimpico, un binomio che gli ha quasi sempre portato bene non solo con i granata. Vanja in tutto ha vinto 3 delle 4 sfide ai giallorossi. [...] L’anno scorso, nonostante non fosse titolare, ha giocato entrambe le sfide. All’andata ha trovato i primi minuti del campionato minando per la prima volta il trono di Sirigu (3-1 per i padroni di casa), al ritorno al Grande Torino gli è capitato di nuovo il gruppo di Fonseca sfruttando l’indisponibilità del titolare del reparto per Covid: 3-1 granata". Vedremo se la tendenza positiva si confermerà anche domenica.