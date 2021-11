La Stampa: “Ventura, “Dopo tanto tempo, un allenatore da vero Toro””

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

L'ex tecnico granata e della nazionale Giampiero Ventura - a Torino per assistere alle ATP Finals di tennis - ricorda i tempi in cui era al Toro: "A Torino - come riporta La Stampa - ci torno sempre molto volentieri: io e mia moglie abbiamo ancora moltissimi amici. Io amo questa città e sento che la città mi vuole bene", tanto che i tifosi granata ancora oggi lo fermano per la strada. Adesso, dopo 37 anni, si è ritirato dal mondo del calcio, che però non smetterà mai di far parte della sua vita, esattamente come il Toro: "Sono andato - dichiara Ventura stesso - allo stadio a vedere la partita contro la Lazio e il derby. Dopo anni di difficoltà, vedo una squadra che può andare lontano. Dopo molto tempo in panchina è arrivato un allenatore davvero da Toro. E i giocatori non sono da meno: Quest’anno la squadra mi sembra davvero competitiva. Le condizioni per fare un’annata importante ci sono tutte. O comunque per gettare le basi in vista di un futuro ad alti livelli".