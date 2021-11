La Stampa: “Vittoria del Torino nel segno di Juric”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Contro l'Udinese è arrivata, secondo le parole del quotidiano La Stampa, una "vittoria da Toro, nel segno di Juric". Tre punti fondamentali, arrivati in seguito alla "dimostrazione di forza di un gruppo che non si è tirato indietro nella “battaglia” contro un’Udinese molto fisica, che alla fine ha stretto i granata nell’angolo, rivelatisi finalmente bravi incassatori". E ora anche la classifica inizia a ingolosire il tecnico croato, che ha fissato l'obiettivo di fare quanti più punti possibili da qui a Natale, per evitare scossoni e imprevisti e provare a risalire ancora. Domenica arriva la trasferta contro la Roma.