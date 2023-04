La Stampa: “Vlasic, il tesoro ritrovato: riparte il dialogo Toro-West Ham”

Spazio ad un approfondimento su Nikola Vlasic nelle colonne dell'edizione odierna del quotidiano La Stampa. Contro la Lazio il croato si è reso protagonista di un'ottima prova, positiva anche in ottica riscatto. Si legge: "Nikola Vlasic è tornato. Convincente, prezioso, decisivo. Insomma, è tornato a far parlare di sé. Il DS granata Vagnati lo scorso novembre-dicembre aveva già contattato il West Ham per discutere del riscatto del croato e adesso ha di nuovo alzato la cornetta del telefono per parlarne, dopo un raffreddamento della pista negli ultimi tempi. Adesso bisogna accelerare, visto che l’opzione di acquisto scadrà il 1° giugno. Ci sono in ballo 15 milioni, il prezzo, anche, di un calciatore che potrebbe rappresentare la continuità del gruppo, destinato ad altri importanti cambiamenti innescati dai contratti in scadenza e dai prestiti (dieci in tutto). Il Torino si muoverà solo per qualcuno di indispensabile come è il trequartista".